மாவட்ட செய்திகள்

அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வை திரும்ப பெறவேண்டும்- மத்திய அரசுக்கு, தேசியவாத காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல் + "||" + Roll back hike in prices of essential medicines NCP to Centre

அத்தியாவசிய மருந்துகளின் விலை உயர்வை திரும்ப பெறவேண்டும்- மத்திய அரசுக்கு, தேசியவாத காங்கிரஸ் வலியுறுத்தல்