மாவட்ட செய்திகள்

ஏ.சி. வெடித்து வீடு தீப்பிடித்து எரிந்தது; ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் கருகி சாவு + "||" + AC Explosion accident 4 people in the same family died of burns

ஏ.சி. வெடித்து வீடு தீப்பிடித்து எரிந்தது; ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த 4 பேர் கருகி சாவு