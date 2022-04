மாவட்ட செய்திகள்

முடிந்தால் பெட்ரோல், டீசலுக்கான வரியை குறையுங்கள்- மராட்டிய அரசுக்கு பட்னாவிஸ் சவால் + "||" + Reduce taxes on petrol and diesel if possible

முடிந்தால் பெட்ரோல், டீசலுக்கான வரியை குறையுங்கள்- மராட்டிய அரசுக்கு பட்னாவிஸ் சவால்