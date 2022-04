மாவட்ட செய்திகள்

தாயால் கொடுக்கப்பட்டவிஷ உணவை சாப்பிட்ட சிறுமி குணமடைந்து வீடு திரும்பினார் + "||" + The little girl recovered and returned home

தாயால் கொடுக்கப்பட்டவிஷ உணவை சாப்பிட்ட சிறுமி குணமடைந்து வீடு திரும்பினார்