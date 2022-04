மாவட்ட செய்திகள்

பழனி முருகன் கோவிலில் தயாரிக்கப்படும் குங்குமம், திருநீறை பிற கோவில்களுக்கு வழங்கும் திட்டம் அமைச்சர் சேகர்பாபு காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Made at the Palani Murugan Temple Plan to supply saffron and Tiruneeru to other temples Minister Sekarbabu started with a video presentation

