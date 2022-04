மாவட்ட செய்திகள்

தலித் என்பதால் மறுப்பு: தாசில்தார் முன்னிலையில் முதியவருக்கு முடி திருத்தம் செய்த சலூன் கடைக்காரர் + "||" + Salon shopkeeper doing hairdressing for the elderly in the presence of Tashildar

தலித் என்பதால் மறுப்பு: தாசில்தார் முன்னிலையில் முதியவருக்கு முடி திருத்தம் செய்த சலூன் கடைக்காரர்