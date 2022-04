மாவட்ட செய்திகள்

கோவில் நிலத்தில் குடிசை அமைத்த கிராம மக்கள் + "||" + The villagers set up huts on the temple land

கோவில் நிலத்தில் குடிசை அமைத்த கிராம மக்கள்