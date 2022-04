மாவட்ட செய்திகள்

பெங்களூருவில் இன்று முதல் 4 நாட்கள் மதுக்கடைகள் திறக்க தடை; போலீஸ் கமிஷனர் உத்தரவு + "||" + Liquor stores banned from opening in Bangalore for 4 days from today

