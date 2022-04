மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில்வெளுத்து வாங்கிய மழைவீட்டின் மேற்கூரை இடிந்து விழுந்து மூதாட்டி பலி + "||" + In Dindigul district Bleached rain The roof of the house collapsed and the old woman was killed

