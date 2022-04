மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிகொண்டா அருகே செம்மரம் வெட்ட சென்றவர்கள் காரை நிறுத்திவிட்டு தப்பி ஓட்டம் + "||" + Those who went to cut the sheep parked the car and fled

பள்ளிகொண்டா அருகே செம்மரம் வெட்ட சென்றவர்கள் காரை நிறுத்திவிட்டு தப்பி ஓட்டம்