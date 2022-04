மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் கெங்கையம்மன் கோவில் சிரசுவிழாவை முன்னிட்டு பால் கம்பம் நடப்பட்டது + "||" + A milk pole was planted at the Gengayamman temple to mark the occasion

