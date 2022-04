மாவட்ட செய்திகள்

இலுப்பூர்கம்பர் குளத்தில் கழிவுநீர் கலக்கும் அவலம்நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல் + "||" + It is a pity that sewage is mixed in the gumbar pond

இலுப்பூர்கம்பர் குளத்தில் கழிவுநீர் கலக்கும் அவலம்நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தல்