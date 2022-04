மாவட்ட செய்திகள்

திருநின்றவூர் அருகே சரிவர குடிநீர் வழங்காததை கண்டித்து பொதுமக்கள் சாலை மறியல் + "||" + Public road blockade near Thiruninravur for not providing drinking water

