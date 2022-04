மாவட்ட செய்திகள்

மாநில கல்வி கொள்கையில் தமிழக அரசு உறுதியாக உள்ளதாக கோவையில் நடந்த ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கூறினார் + "||" + The Government of Tamil Nadu is committed to the state education policy

