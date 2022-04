மாவட்ட செய்திகள்

அதியமான்கோட்டை தட்சிணகாசி காலபைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி சிறப்பு வழிபாடு + "||" + special worship at the Datsinakasi Kalabhairava Temple in Adiyamankottai

அதியமான்கோட்டை தட்சிணகாசி காலபைரவர் கோவிலில் தேய்பிறை அஷ்டமி சிறப்பு வழிபாடு