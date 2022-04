மாவட்ட செய்திகள்

பொது சொத்துகளை சேதப்படுத்துபவர்கள் வீடுகளை புல்டோசர் மூலம் இடிக்க வேண்டும்; நளின்குமார் கட்டீல் ஆவேசம் + "||" + Homes must be demolished by bulldozers

பொது சொத்துகளை சேதப்படுத்துபவர்கள் வீடுகளை புல்டோசர் மூலம் இடிக்க வேண்டும்; நளின்குமார் கட்டீல் ஆவேசம்