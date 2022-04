மாவட்ட செய்திகள்

குற்ற வழக்குகள் இல்லாதவர்களின் பெயர்களும் ரவுடி பட்டியலில் சேர்க்கலாம்; கர்நாடக ஐகோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு + "||" + The names of those without criminal cases can also be added to the rowdy list

குற்ற வழக்குகள் இல்லாதவர்களின் பெயர்களும் ரவுடி பட்டியலில் சேர்க்கலாம்; கர்நாடக ஐகோர்ட்டு அதிரடி தீர்ப்பு