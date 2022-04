மாவட்ட செய்திகள்

காஞ்சீபுரம் மாவட்டத்தில் பயிர் காப்பீட்டு திட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நாளை முதல் நடக்கிறது + "||" + Crop Insurance Scheme Awareness Camp in Kanchipuram District will be held from tomorrow

