மாவட்ட செய்திகள்

சிவமொக்கா விமான நிலையத்திற்கு எனது பெயரை சூட்ட வேண்டாம்; எடியூரப்பா கடிதம் + "||" + Do not name my name for Shivamogga Airport

சிவமொக்கா விமான நிலையத்திற்கு எனது பெயரை சூட்ட வேண்டாம்; எடியூரப்பா கடிதம்