மாவட்ட செய்திகள்

பிளாஸ்டிக்கை ஒழித்து எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு நல்ல பூமியை வழங்குவோம் + "||" + We will get rid of plastic and provide a better earth for future generations

பிளாஸ்டிக்கை ஒழித்து எதிர்கால சந்ததிகளுக்கு நல்ல பூமியை வழங்குவோம்