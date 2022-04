மாவட்ட செய்திகள்

சொந்த வாகனங்களை வாடகைக்கு விடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை + "||" + Strict action against those who rent their own vehicles

சொந்த வாகனங்களை வாடகைக்கு விடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை