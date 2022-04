மாவட்ட செய்திகள்

ஆட்சிக்கு வந்து வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் ஜனதா தளம்(எஸ்) கட்சியை கலைக்க தயார் - எச்.டி குமாரசாமி + "||" + I will not hesitate to dissolve the Janata Dal S party

