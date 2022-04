மாவட்ட செய்திகள்

அ.தி.மு.க.செயலாளர் பதவிக்கு ஓ.எஸ். மணியன் உள்பட 2 பேர் மனு தாக்கல் + "||" + OS for the post of AIADMK Secretary. 2 people including Maniyan filed the petition

அ.தி.மு.க.செயலாளர் பதவிக்கு ஓ.எஸ். மணியன் உள்பட 2 பேர் மனு தாக்கல்