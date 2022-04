மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்குறிச்சி அருகே பரபரப்புஓடும் அரசு பஸ்சில் கண்டக்டரை தாக்கிய பள்ளி மாணவன் சீருடை அணியாமல் வந்தவரிடம் டிக்கெட் கேட்டதால் ஆத்திரம் + "||" + Stir near the counterfeit A schoolboy who attacked the conductor of a running government bus To the one who came without wearing a uniform Anger at asking for tickets

கள்ளக்குறிச்சி அருகே பரபரப்புஓடும் அரசு பஸ்சில் கண்டக்டரை தாக்கிய பள்ளி மாணவன் சீருடை அணியாமல் வந்தவரிடம் டிக்கெட் கேட்டதால் ஆத்திரம்