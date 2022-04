மாவட்ட செய்திகள்

செம்பாட்டூர் ஊராட்சியில்காவிரி-வைகை-குண்டாறு இணைப்பு திட்டத்தை மாற்று பாதையில் நிறைவேற்ற கோரிக்கைகுறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கிராமமக்கள் மனு + "||" + Request for completion of Cauvery-Vaigai-Gundaru Link Project on alternative route

