மாவட்ட செய்திகள்

மனு கொடுத்த சிறுவனுக்கு உடனடியாக மூன்று சக்கர சைக்கிள் வழங்கிய கலெக்டர் + "||" + The collector who immediately provided the three-wheeler to the boy who filed the petition

மனு கொடுத்த சிறுவனுக்கு உடனடியாக மூன்று சக்கர சைக்கிள் வழங்கிய கலெக்டர்