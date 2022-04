மாவட்ட செய்திகள்

சிறந்த ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான விருது: துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு வழங்கினார் + "||" + Award for Best Exporters: Presented by Vice President Venkaiah Naidu

சிறந்த ஏற்றுமதியாளர்களுக்கான விருது: துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு வழங்கினார்