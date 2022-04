மாவட்ட செய்திகள்

கள்ளக்காதலியுடன் சேர்ந்து மனைவியை கொன்றவர் கைது - விபசாரத்தில் ஈடுபட்டதால் ஆத்திரம் + "||" + Man arrested for killing wife along with fake girlfriend - Anger over engaging in prostitution

கள்ளக்காதலியுடன் சேர்ந்து மனைவியை கொன்றவர் கைது - விபசாரத்தில் ஈடுபட்டதால் ஆத்திரம்