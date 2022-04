மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்கள் முககவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும்; கலெக்டர் முருகேஷ் அறிவுறுத்தல் + "||" + The public must wear a mask; Instruction of Collector Murugesh

பொதுமக்கள் முககவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும்; கலெக்டர் முருகேஷ் அறிவுறுத்தல்