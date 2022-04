கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கை விசாரித்து வந்தஊட்டி கோர்ட்டு நீதிபதி சஞ்சய் பாபா பணியிட மாற்றம்

மாவட்ட செய்திகள்

கோடநாடு கொலை கொள்ளை வழக்கை விசாரித்து வந்தஊட்டி கோர்ட்டு நீதிபதி சஞ்சய் பாபா பணியிட மாற்றம் + "||" + Who was investigating the Kodanad murder and robbery case Ooty Court Judge Sanjay Baba transferred

