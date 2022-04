மாவட்ட செய்திகள்

நோய்வாய்ப்பட்ட கணவரை குணப்படுத்தபரிகார பூஜை செய்வதாக பெண்ணிடம் பணம் பறித்த ஜோதிடர் + "||" + To cure a sick husband The astrologer who extorted money from the woman for performing Parikara Puja

நோய்வாய்ப்பட்ட கணவரை குணப்படுத்தபரிகார பூஜை செய்வதாக பெண்ணிடம் பணம் பறித்த ஜோதிடர்