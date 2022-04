மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டலில் சமையல் மாஸ்டர் மீது கொதிக்கும் எண்ணெயை ஊற்றிய மேலாளர் கைது + "||" + The manager who poured boiling oil on the cooking master in thoothukudi

ஓட்டலில் சமையல் மாஸ்டர் மீது கொதிக்கும் எண்ணெயை ஊற்றிய மேலாளர் கைது