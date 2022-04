மாவட்ட செய்திகள்

கடலூர் அருகேபள்ளத்தில் வேன் பாய்ந்து தொழிலாளி பலி; 16 பேர் படுகாயம் திருநள்ளாறு கோவிலுக்கு சென்ற போது பரிதாபம் The van plunged into a ditch and killed the worker

