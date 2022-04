மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் பால் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்த்த வேண்டும்; அரசுக்கு பால் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை + "||" + In Karnataka the price of milk has gone up by Rs 3 to raise

கர்நாடகத்தில் பால் விலையை லிட்டருக்கு ரூ. 3 உயர்த்த வேண்டும்; அரசுக்கு பால் கூட்டமைப்பு கோரிக்கை