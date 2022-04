மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் திட்டமிட்டப்படி பள்ளிள் திறக்கப்படும்; மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் பேட்டி + "||" + The school will open as planned in Karnataka

கர்நாடகத்தில் திட்டமிட்டப்படி பள்ளிள் திறக்கப்படும்; மந்திரி பி.சி.நாகேஸ் பேட்டி