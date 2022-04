மாவட்ட செய்திகள்

நாட்டுக்கு அதிக வரி பங்களிப்பை செய்யும் மராட்டியத்தை மத்திய அரசு புறக்கணிக்கிறது- பிரதமர் மோடிக்கு, உத்தவ் தாக்கரே பதில் + "||" + The central government is ignoring the Marathas who are contributing more taxes to the country

