மாவட்ட செய்திகள்

சில மந்திரிகளின் செயல்பாடுகள் திருப்தி அளிக்கவில்லை; ரேணுகாச்சார்யா எம்.எல்.ஏ. அதிருப்தி + "||" + The performance of some ministers was not satisfactory

சில மந்திரிகளின் செயல்பாடுகள் திருப்தி அளிக்கவில்லை; ரேணுகாச்சார்யா எம்.எல்.ஏ. அதிருப்தி