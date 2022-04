மாவட்ட செய்திகள்

தகுதியானவர்கள் கட்டாயம் தடுப்பூசி செலுத்தி கொள்ளுங்கள்; பெங்களூரு மாநகராட்சி வேண்டுகோள் + "||" + Those who qualify must be vaccinated

