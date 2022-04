மாவட்ட செய்திகள்

மே தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் மே 1-ந்தேதி மதுபான கடைகள் மூடல் - கலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + Liquor stores to close in Chennai on May 1 ahead of May Day - Collector's announcement

மே தினத்தை முன்னிட்டு சென்னையில் மே 1-ந்தேதி மதுபான கடைகள் மூடல் - கலெக்டர் அறிவிப்பு