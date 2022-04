மாவட்ட செய்திகள்

ஏரி, குளங்களில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்; விவசாயிகள் வலியுறுத்தல் + "||" + To remove encroachments on lakes and ponds; Farmers insist

ஏரி, குளங்களில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும்; விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்