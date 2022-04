மாவட்ட செய்திகள்

தேனியில் நாளைமறுநாள் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பங்கேற்கும் பிரமாண்ட விழா புதிய திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்குகிறார் + "||" + In Theni day after tomorrow Grand ceremony attended by chief-Minister MK Stalin Laying the foundation for new projects Provides welfare assistance

