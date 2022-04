மாவட்ட செய்திகள்

இந்தியை தேசிய மொழியாக ஏற்க முடியாது; குமாரசாமி கருத்து + "||" + Hindi cannot be accepted as the national language

இந்தியை தேசிய மொழியாக ஏற்க முடியாது; குமாரசாமி கருத்து