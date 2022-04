மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் தாய் மொழிக்கு தான் முதலிடம்-சி.டி.ரவி எம்.எல்.ஏ. கருத்து + "||" + The mother tongue is the first priority

கர்நாடகத்தில் தாய் மொழிக்கு தான் முதலிடம்-சி.டி.ரவி எம்.எல்.ஏ. கருத்து