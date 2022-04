மாவட்ட செய்திகள்

செல்போன் கோபுரம் அமைப்பதாக கூறிதனியார் நிறுவன ஊழியரிடம் ரூ1 லட்சம் மோசடிமர்ம நபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Claiming to be setting up a cell phone tower Rs 1 lakh fraud against a private company employee Police webcast to mystery person

செல்போன் கோபுரம் அமைப்பதாக கூறிதனியார் நிறுவன ஊழியரிடம் ரூ1 லட்சம் மோசடிமர்ம நபருக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு