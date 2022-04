மாவட்ட செய்திகள்

விழுப்புரம் காகுப்பம் ஏரியில்பாதாள சாக்கடை கழிவுநீர் தொட்டி அமைப்பதற்கு பொதுமக்கள் கடும் எதிர்ப்புகலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் + "||" + In Villupuram Conservation Lake Public opposition to the construction of an underground sewer tank The siege of the Collector's Office was a struggle

