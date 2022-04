மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக தொடங்கப்பட்டு உள்ள ஜீனூர் அரசு தோட்டக்கலை கல்லூரியில் 47 மாணவ, மாணவிகள் சேர்க்கப்பட்டு உள்ளனர்-கலெக்டர் ஜெயசந்திரபானு ரெட்டி தகவல் + "||" + 47 students are enrolled in the newly started Jinur Government Horticulture College

