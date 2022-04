மாவட்ட செய்திகள்

பெருங்குடி குப்பை கிடங்கில் 2-வது நாளாக எரியும் தீ - அமைச்சர் கே.என்.நேரு நேரில் ஆய்வு + "||" + Minister KN Nehru personally inspects the fire that is burning for the 2nd day in the Perungudi garbage depot

பெருங்குடி குப்பை கிடங்கில் 2-வது நாளாக எரியும் தீ - அமைச்சர் கே.என்.நேரு நேரில் ஆய்வு