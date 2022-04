மாவட்ட செய்திகள்

மோட்டார் சைக்கிளில் அழைத்து சென்று சிறுவனின் ஆசையை நிறைவேற்றிய சப்- இன்ஸ்பெக்டர் + "||" + Sub-inspector who fulfilled the boy's wish

மோட்டார் சைக்கிளில் அழைத்து சென்று சிறுவனின் ஆசையை நிறைவேற்றிய சப்- இன்ஸ்பெக்டர்