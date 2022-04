மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி பேரூராட்சியில் நடைபாதையில் அமைக்கப்பட்ட நுழைவு வாயிலை அகற்ற வேண்டும் + "||" + The entrance gate set up on the sidewalk in Kotagiri municipality should be removed

