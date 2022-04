மாவட்ட செய்திகள்

மின்சாதனங்கள் வினியோக நாடுகளில் இந்தியாவை முக்கியமான நாடாக மாற்ற வேண்டும்; பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள் + "||" + We need to make India an important country

மின்சாதனங்கள் வினியோக நாடுகளில் இந்தியாவை முக்கியமான நாடாக மாற்ற வேண்டும்; பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்